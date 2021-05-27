Зидан принял решение по "Реалу"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан решил покинуть мадридский клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем "Твиттере".

Французский специалист уже уходил из "королевского клуба" в 2018 году после третьей подряд победы в Лиге чемпионов. Вернувшись в "Реал" после перерыва в 2019-м, Зидан выиграл с клубом чемпионат Испании и Суперкубок Испании.

В минувшем сезоне мадридцы дошли до полуфинала Лиги чемпионов и заняли второе место в Ла Лиге.

Ранее появилась информация, что бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может сменить Зидана в "Реале". Причем "королевский клуб" контактировал с итальянцем в 2018 году, но специалист тогда отказал "сливочным", не захотев покидать туринский клуб.

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