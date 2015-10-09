Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль хотел бы видеть в каталонской команде английского защитника "Манчестер Сити" Нико О’Райли, передают Vesti.kz.

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По информации El Nacional, 19-летний испанец считает, что английский футболист мог бы усилить состав "сине-гранатовых". В "Барселоне" также внимательно следят за прогрессом О’Райли, который способен выступать на позиции левого защитника и в полузащите, в том числе ближе к атаке.

Отмечается, что универсальность англичанина позволяет ему вписаться в игровую систему главного тренера каталонцев Ханса-Дитера Флика.

Нико О’Райли Фото: Depositphotos/[email protected]

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Главным препятствием для возможного трансфера может стать позиция английского клуба. В "Манчестер Сити" считают воспитанника своей академии важной частью проекта на ближайшие годы и не намерены легко расставаться с футболистом.

В прошлом сезоне О’Райли был признан лучшим молодым игроком английской премьер-лиги (АПЛ). В текущем розыгрыше он провёл 15 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 21-летнего защитника в 70 миллионов евро.

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