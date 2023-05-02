"Я уже сказал". Карло Анчелотти сделал заявление о работе в сборной Бразилии

Главный тренер футбольного клуба "Реал" Карло Анчелотти опроверг слухи о том, что он находится в переговорах с Федерацией футбола Бразилии относительно возможной работы главным тренером этой национальной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz. Сейчас сборную Бразилии на временной основе возглавляет Рамон Менезес.

"Я уже сказал, что не буду говорить о своем будущем. Но послушайте, дедлайн - это чепуха. Крайнего срока нет, потому что я никогда ни с кем не разговаривал", - приводит слова Анчелотти AS.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что итальянский тренер является основным кандидатом на пост главного тренера бразильской сборной после ухода Тите. Однако Анчелотти опроверг эту информацию, заявив, что не находится в переговорах с Федерацией футбола Бразилии и полностью сосредоточен на работе в "Реале".

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