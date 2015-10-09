Французский вингер мюнхенской "Баварии" Майкл Олисе задумался о смене клуба и попросил своих агентов начать работу над возможным переходом в мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

В чём причина конфликта?

По информации El Nacional, недовольство футболиста вызвало отношение руководства немецкого гранда к его одноклубнику Джамалу Мусиале. Ранее Ули Хёнесс, Карл-Хайнц Румменигге и другие боссы "Баварии" публично раскритиковали Мусиалу из-за его физических проблем. Олисе не согласился с позицией клуба и открыто поддержал партнёра по команде в социальных сетях, что вызвало широкий резонанс в Германии.

Позиция "Баварии" и интерес "Реала"

На фоне этого скандала вновь активизировался вариант с мадридским "Реалом", который уже пытался подписать француза летом, но тогда получил отказ от мюнхенцев.

Президент "Баварии" Герберт Хайнер недавно заявлял о желании сохранить Олисе на долгие годы, напомнив, что контракт игрока рассчитан до 2029 года. Однако ухудшение отношений с руководством из-за ситуации с Мусиалой может подтолкнуть вингера к уходу.

Статистика Олисе

Француз в текущем сезоне провёл 16 матчей во всех клубных турнирах, забил 12 голов и отдал семь ассистов. 15 раз выходил в стартовом составе и в одном случае - на замену. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

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