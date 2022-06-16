Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Как сборная Казахстана по футболу творит историю в Европе
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

В "Реале" рассказали о предательстве Мбаппе

В "Реале" рассказали о предательстве Мбаппе
©Reuters
Новости спорта Футбол Испания
Комментарии

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поделился мнением о срыве трансфера Килиана Мбаппе. Об этом сообщает "Чемпионат".

Вместо перехода в "королевский" клуб форвард продлил контракт с "Пари Сен-Жерменом".

"Он не предавал меня. Он предал свою мечту играть в "Реале". И это правда. В августе прошлого года ПСЖ не хотел его продавать. Мы ждали год, и он продолжал твердить одно и то же, что его мечта - играть за "Реал".

За 15 дней ситуация резко изменилась. Полагаю, что это случилось из-за политического давления и, наверное, экономического. Думаю, он выбрал самый простой способ выхода из сложившейся ситуации", - приводит слова Переса Football Espana.

Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до 2025 года. По неофициальным данным, его зарплата по новому соглашению составит 93 миллиона евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

"Реал" нашел замену самому дорогому футболисту мира

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Реал Мадрид Мбаппе Килиан ПСЖ

Реклама

Реклама

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus