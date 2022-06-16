В "Реале" рассказали о предательстве Мбаппе

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поделился мнением о срыве трансфера Килиана Мбаппе. Об этом сообщает "Чемпионат".

Вместо перехода в "королевский" клуб форвард продлил контракт с "Пари Сен-Жерменом".

"Он не предавал меня. Он предал свою мечту играть в "Реале". И это правда. В августе прошлого года ПСЖ не хотел его продавать. Мы ждали год, и он продолжал твердить одно и то же, что его мечта - играть за "Реал".

За 15 дней ситуация резко изменилась. Полагаю, что это случилось из-за политического давления и, наверное, экономического. Думаю, он выбрал самый простой способ выхода из сложившейся ситуации", - приводит слова Переса Football Espana.

Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до 2025 года. По неофициальным данным, его зарплата по новому соглашению составит 93 миллиона евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

"Реал" нашел замену самому дорогому футболисту мира