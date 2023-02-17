В "Реале" отреагировали на скандал "Барселоны"

Платежи "Барселоны" вице-президенту испанского судейского комитета считают в мадридском "Реале" крупнейшим скандалом в истории испанского футбола, сообщает "Чемпионат".

По информации портала Marca, в мадридском клубе на протяжении многих лет замечали непоследовательные решения арбитров, и информация о том, что "Барселона" платила вице-президенту испанского судейского комитета, стала подтверждением их теории. В частности, речь идет о том, что с 2016 по 2018 год в ворота "Барселоны" не ставили пенальти на протяжении 78 матчей подряд.

Отмечается, что "Реал" не намерен говорить о коррупции из уважения к "Барселоне" и судьям, работающим на матчах Ла Лиги, но считает тот факт, что каталонцы платили вице-президенту испанского судейского комитета, крупнейшим скандалом в истории испанского футбола.

Клуб очень внимательно следит за всей информацией по этому вопросу. В Мадриде считают, что никаких серьезных санкций к "Барселоне" не применят.

Ранее сообщалось, что "Барселона" заплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 миллиона евро с 2016 по 2018 год. Он заявил, что оказывал консультационные услуги. Каталонский клуб уточнил, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что "Барселона" заплатила Негрейре 4,7 миллиона евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95 процентов оборота его компании с 2016-го по 2018-й.

Каталонцам грозит исключение из Ла Лиги, снятие очков и штрафы, если это сочтут коррупцией.

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