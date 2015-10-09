В "Реале" назвали лучшего футболиста мира

Нападающий мадридского "Реала" Карлос Эспи поделился своим мнением относительно того, кого считает лучшим футболистом планеты, передают Vesti.kz.

Мнение Эспи

"Килиан Мбаппе - лучший в мире. На мой взгляд, он заслужил "Золотой мяч", - цитирует его The Touchline.

Напомним, что нападающий "Реала" Килиан Мбаппе был номинирован на "Золотой мяч" 2026 года и набрал 1027 очков, уступив победителю, форварду "Баварии" Харри Кейну (1055 очков), всего 28 баллов. Отмечалось, что этот разрыв стал одним из самых минимальных в истории премии.

Мбаппе стал игроком "Реала" летом 2024 года, перейдя из "Пари Сен-Жермен" в статусе свободного агента. В текущем сезоне он провёл 16 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и сделав три результативные передачи.

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