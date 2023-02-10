В "Барселоне" высказались о чемпионской гонке с "Реалом"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба выразил мнение о чемпионской гонке в испанской Примере, сообщает "Чемпионат". "Сине-гранатовые" лидируют в турнирной таблице.

"Исходя из опыта, я говорю вам, что осталось много матчей в лиге, что "Реал" будет очень сильно давить до конца, и это будет очень сложно. Это значительное расстояние, но нам нельзя расслабляться. Но победа в наших руках", - заявил Альба.

После 20 туров "Барселона", набрав 53 очка, единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. На втором месте находится "Реал", у которого 45 баллов. Замыкает тройку лидеров "Реал Сосьедад" (39).

В следующем туре "Барселона" встретится на выезде с "Вильярреалом", а "Реал" будет принимать "Эльче". Матчи пройдут 12 и 15 февраля соответственно.

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