В "Барселоне" сильно удивились свадьбе своего футболиста

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле женился. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Sport.es.

По данным источника, Усман Дембеле женился в Марокко по мусульманскому обычаю. При этом в "Барселоне" были сильно удивлены, когда узнали о свадьбе форварда в социальных сетях. В клубе не знали, что у Дембеле есть девушка, поскольку на все командные ужины он приходил один.

Congratulations to Ousmane Dembélé who got married to a Moroccan. 😍 #FCB

Starting a New Life, Huge congrats 🎉 to Newlads. #Dembele #Barcelona pic.twitter.com/i2LZwfgu0i — Sports update. (@Shafaqut94) December 24, 2021

Дембеле выступает за "Барселону" с 2017 года, куда перешел из дортмундской "Боруссии" за 135 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги Дембеле принял участие в пяти матчах и отметился двумя результативными передачами. Также на счету Усмана три игры в Лиге чемпионов.