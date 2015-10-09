Испания
Сегодня 07:25
 

Тренер "Реала" установил антирекорд после очередного провала в Ла Лиге

©instagram.com/realmadrid

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа установил антирекорд клуба по количеству пропущенных мячей в XXI веке.

В матче 31-го тура Ла Лига "сливочные" не смогли обыграть Жирона — встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Команда пропустила 24 гола за 20 матчей под руководством Арбелоа — это худший показатель среди всех тренеров "Реала" в текущем столетии.


Ранее RMC Sport сообщал, что руководство клуба уже рассматривает варианты замены специалиста, который возглавил команду только в январе. Главным кандидатом на пост тренера называется наставник сборной Франции Дидье Дешам — его контракт истекает после чемпионата мира 2026 года.

