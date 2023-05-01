Трансфер Месси в "Барселону" под угрозой. Известны причины

"Барселона" не может договориться с Ла Лигой о новом финансовом плане. Руководство каталонского клуба несколько недель безуспешно пытается согласовать с представителями лиги варианты решения вопроса о финансовом фэйр-плей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации издания Diario Sport, расходы "Барселоны" значительно превышают доходы, в результате чего клубу был наложен ряд ограничений. Клубу необходимо сократить свои расходы минимум на несколько сотен миллионов евро. Но руководство клуба считает выполнение этих требований крайне сложным и начало переговоры с Ла Лигой в поисках решения проблемы.

Были рассмотрены различные варианты, включая сокращение расходов в течение нескольких лет, но стороны так и не смогли достичь соглашения. Ла Лига считает, что для "Барселоны" будет крайне сложно выполнить установленные требования.

Ограничения со стороны лиги мешают "Барселоне" регистрировать контракты нескольких игроков, в том числе Гави, Рональда Араухо и Серхи Роберто. Также они могут помешать клубу в осуществлении летних трансферов, которые включают возможные подписания Лионеля Месси, Илкая Гюндогана и Иньиго Мартинеса.