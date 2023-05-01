Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Испания
Комментарии

Трансфер Месси в "Барселону" под угрозой. Известны причины

Трансфер Месси в "Барселону" под угрозой. Известны причины
©twitter.com/imessi

"Барселона" не может договориться с Ла Лигой о новом финансовом плане. Руководство каталонского клуба несколько недель безуспешно пытается согласовать с представителями лиги варианты решения вопроса о финансовом фэйр-плей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации издания Diario Sport, расходы "Барселоны" значительно превышают доходы, в результате чего клубу был наложен ряд ограничений. Клубу необходимо сократить свои расходы минимум на несколько сотен миллионов евро. Но руководство клуба считает выполнение этих требований крайне сложным и начало переговоры с Ла Лигой в поисках решения проблемы.

Были рассмотрены различные варианты, включая сокращение расходов в течение нескольких лет, но стороны так и не смогли достичь соглашения. Ла Лига считает, что для "Барселоны" будет крайне сложно выполнить установленные требования.

Ограничения со стороны лиги мешают "Барселоне" регистрировать контракты нескольких игроков, в том числе Гави, Рональда Араухо и Серхи Роберто. Также они могут помешать клубу в осуществлении летних трансферов, которые включают возможные подписания Лионеля Месси, Илкая Гюндогана и Иньиго Мартинеса.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Месси Лионель Барселона Футбольные трансферы

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus