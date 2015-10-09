Бывший защитник мадридского "Реала" Лукас Васкес высоко оценил талант 19-летнего вингера "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля, сообщают Vesti.kz.

Экс-футболист признался, что за всю свою карьеру не встречал игрока, который оказывал бы настолько серьёзное влияние на игру в столь юном возрасте.

"Я считаю, что Ламин - это нечто такое, чего мы в футболе никогда раньше не видели. Настолько важный и определяющий игрок в таком раннем возрасте… По крайней мере, за всю свою карьеру я лично никогда подобного не встречал. В разные времена у нас были другие молодые футболисты, которые участвовали в борьбе за "Золотой мяч", но у Ламина уже сейчас полноценный статус огромной мировой звезды", - заявил Васкес.

Ямаль с 2023 года выступает за основу "Барселоны". На счету юного вингера 173 матча в составе "сине-гранатовых", в которых он забил 62 гола и оформил 64 ассиста.

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