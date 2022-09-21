Стало известно, при каких финансовых условиях Месси мог остаться в "Барселоне"

Стали известны финансовые условия форварда Лионеля Месси, которые он обозначил "Барселоне" для продления контракта в 2020 году, сообщает Sport24 со ссылкой на El Mundo.

Аргентинец требовал от каталонцев 10 миллионов евро бонуса за подписание и возможность ухода из клуба в любое время с отступными в 10 000 евро. Нападающий просил зарплату, которая у него была до пандемии.

Также Месси просил частную ложу на "Камп Ноу" для его семьи и семьи Луиса Суареса, частный самолет для полета на Рождество, а в случае повышения налогов футболист хотел, чтобы клуб это компенсировал.

35-летний Месси - воспитанник "Барселоны". Летом 2021 года на правах свободного агента перешел в ПСЖ. Соглашение было заключено до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон. Нападающий взял 30-й номер, под которым выступал в начале своей карьеры.

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