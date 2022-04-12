Стал известен новый лидер в борьбе за "Золотой мяч"

Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Карим Бензема лидирует в борьбе за "Золотой мяч", сообщает издание Goal.

На втором месте расположился польский форвард немецкой "Баварии" Роберт Левандовски, который в прошлом рейтинге занимал первую строчку. Также в топ-10 оказались: Мохамед Салах ("Ливерпуль", Англия), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Лука Модрич ("Реал", Испания), Садио Мане ("Ливерпуль", Англия), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити", Англия), Винисиус ("Реал", Испания), Фил Фоден ("Манчестер Сити", Англия) и Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", Англия).

Напомним, Бензема в двух предыдущих матчах "Реала" в Лиге чемпионов против ПСЖ и "Челси" оформил по хет-трику. Таким образом, он является четвертым игроком в истории турнира, который забил три гола в двух матчах ЛЧ подряд. Ранее это удавалось Луису Адриано, Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

Кроме того, на его счету 82 мяча в этом турнире. Француз стал четвертым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим более 80 голов.

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