Скандалом и стычкой в подтрибунном помещении обернулся матч "Барселоны"

Каталонская "Барселона" обыграла "Вильярреал" в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Правда, не обошлось без скандала.

Встреча прошла в Вильярреале на стадионе "Керамика" и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Френки де Йонг (48-я минута), Мемфис Депай (88-я) и Филиппе Коутиньо (94+ с пенальти). У хозяев отличился Саму Чуквезе (76-я).

По окончании матча между представителями "Барселоны" и "Вильярреала" произошла стычка в подтрибунном помещении. Как сообщает COPE, столкнулись один из представителей "Вильярреала" и тренер вратарей "Барселоны" Хосе Рамон де ла Фуэнте. Для того чтобы прекратить конфликт, пришлось вмешаться полиции.

Но на этом все не закончилось. Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери раскритиковал судейство. В частности, тренер был недоволен, что судья не назначил пенальти в ворота "Барселоны" в моменте с защитником Жерером Пике, который в своей штрафной рукой заблокировал удар футболиста "Вильярреала".

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что рефери допустил ошибку. "Это очевидный пенальти, Пике опускал руку. Он бросился под мяч, мяч попал ему в правую руку, не в левую, на которую он опирался.

Если ВАР не вмешивается, то считает, что это естественное движение рукой. Но если ты отвечаешь за VAR и считаешь, что это естественно, то ты не подходишь для работы VAR", – заявил экс-арбитр.

Такого же мнения придерживается испанский арбитр Альфонсо Перес Бурруль. "Чистый пенальти за создание помехи мячу, идущему в ворота. Я не понимаю, почему не был просмотрен видеоповтор", – заявил эксперт.