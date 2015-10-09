Серхио Рамос хочет купить известный испанский клуб

Легендарный испанский футболист Серхио Рамос может вернуться в "Севилью" в новом статусе и стать новым владельцем клуба.

Как сообщает COPE, 39-летний экс-защитник возглавил группу инвесторов, намеренных выкупить андалусийский клуб, и в случае успешной сделки Рамос может занять пост президента «Севильи».

По информации источника, предложение, сделанное командой инвесторов во главе с Рамосом, является самым крупным за всю историю клуба. Действующие акционеры «Севильи» уже уведомлены о внушительных финансовых условиях, выдвинутых бывшим капитаном сборной Испании.

Последним клубом Рамоса был мексиканский «Монтеррей», который он покинул в начале декабря текущего года. Ранее сообщалось, что Серхио не исключает продолжения профессиональной карьеры футболиста. Интерес к нему проявляла французская «Ницца», однако на данный момент переговоры не вышли за рамки слухов.

