Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 12:00
 

Серхио Рамос хочет купить известный испанский клуб

  Комментарии

Поделиться
Серхио Рамос хочет купить известный испанский клуб ©instagram.com/sergioramos/

Легендарный испанский футболист Серхио Рамос может вернуться в "Севилью" в новом статусе и стать новым владельцем клуба.

Поделиться

Легендарный испанский футболист Серхио Рамос может вернуться в "Севилью" в новом статусе и стать новым владельцем клуба.

Как сообщает COPE, 39-летний экс-защитник возглавил группу инвесторов, намеренных выкупить андалусийский клуб, и в случае успешной сделки Рамос может занять пост президента «Севильи».

По информации источника, предложение, сделанное командой инвесторов во главе с Рамосом, является самым крупным за всю историю клуба. Действующие акционеры «Севильи» уже уведомлены о внушительных финансовых условиях, выдвинутых бывшим капитаном сборной Испании.

Последним клубом Рамоса был мексиканский «Монтеррей», который он покинул в начале декабря текущего года. Ранее сообщалось, что Серхио не исключает продолжения профессиональной карьеры футболиста. Интерес к нему проявляла французская «Ницца», однако на данный момент переговоры не вышли за рамки слухов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
4 января 22:30   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Челси
Проголосовало 16 человек

Реклама

Живи спортом!