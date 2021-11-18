Самый титулованный футболист мира вернулся в "Барселону". Появился на презентации в шлепанцах и высказался о Месси

Защитник "Барселоны" Дани Алвес поделился эмоциями после возвращения в каталонский клуб.

"Это же моя мечта! Давно хотел оказаться в "Барселоне". Мог бы выполнять свои функции бесплатно, если бы того потребовала ситуация. Все что угодно. Моя цель - дать команде радость и энтузиазм. Миссия Хави - моя миссия. Мы должны объединиться, чтобы снова преобразить клуб", - сказал Алвес на пресс-конференции.

Также Алвес рассказал о своем отношении к Лионелю Месси, выступающему сейчас за "Пари Сен-Жермен".

"Для меня он величайший футболист из всех, с которыми я встречался. Великих всегда не хватает, особенно если у вас хорошие отношения. Было бы невероятно вернуться в "Барселону" и увидеть его здесь, но, к сожалению, этого не произошло. Я очень люблю Лео и его семью, но сейчас у "Барселоны" новый период", - цитирует Алвеса AS.

Месси захотел вернуться в "Барселону"

Накануне "Барселона" провела презентацию новичка, на которую Дани Алвес пришел в шлепанцах. "Некоторые вещи меняются, а другие остаются прежними", - сказал футболист. Дело в том, что Алвес появился на публике впервые в качестве игрока "Барселоны" в 2008 году в такой же одежде.

Flip flops in 2008

Flip flops in 2021@DaniAlvesD2 pic.twitter.com/vpchCXErE3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 17, 2021

Ранее стало известно, что бразилец подписал контракт с клубом до 30 июня 2022 года. Фиксированная часть заработной платы футболиста будет самой низкой среди всех игроков команды, но может возрасти за счет бонусов.

12 ноября "Барселона" объявила о переходе в команду 38-летнего Дани Алвеса. Футболист перешел в стан каталонцев на правах свободного агента. В сентябре Алвес покинул бразильский "Сан-Паулу".

Дани Алвес - самый титулованный футболист мира. Он завоевал 46 званий. Наиболее успешным этапом карьеры бразильца стали его выступления за "Барселону" (с 2008 по 2016 год). В составе "сине-гранатовых" он шесть раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды становился обладателем Кубка Испании, четыре раза выигрывал Суперкубок страны, по три раза - Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.