"Реал" вылетел из Кубка Испании после гола на 89-й минуте

"Атлетик" из Бильбао обыграл на своем поле мадридский "Реал" и вышел в полуфинал Кубка Испании, сообщает "Чемпионат".

Встреча закончилась победой хозяев поля со счетом 1:0, вследствие чего "Королевский клуб" завершил участие на турнире.

Единственный гол в матче был забит на 89-й минуте – отличился 26-летний испанский вингер хозяев поля Алехандро Беренгер.

Полуфинальные пары будут определены позднее с помощью жеребьевки. Напомним, ранее на этой стадии "Бетис" на выезде разгромил "Реал Сосьедад" (4:0), "Валенсия" победила "Кадис" (2:1), а "Мальорка" уступила "Райо Вальекано" (0:1).

В прошлом розыгрыше Кубка Испании "Атлетик" сумел добраться до финала, где уступил "Барселоне" со счетом 0:4 в Севилье на стадионе "Олимпико де Севилья - Ла Картуха".