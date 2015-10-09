"Реал" включился в борьбу с клубами АПЛ за 18-летнего таланта из Бразилии

Мадридский "Реал" проявляет интерес к 18-летнему бразильскому защитнику Витао, выступающему за "Атлетико Минейро".

Помимо испанского гранда, за развитием молодого футболиста следят английские "Брайтон" и "Эвертон". При этом "чайки" намерены первыми перейти от интереса к конкретным действиям и подготовить официальное предложение.

По информации Sport, "Брайтон" готов предложить за бразильца 14 миллионов евро уже в зимнее трансферное окно. Однако эта сумма не соответствует прописанной в контракте клаусуле для иностранных клубов, которая составляет 20 миллионов евро.

В "Атлетико Минейро" рассчитывали сохранить перспективного защитника и ранее пытались договориться с ним о продлении соглашения. Бразильцы предлагали футболисту улучшенные финансовые условия, а также планировали увеличить сумму отступных. Тем не менее в последние недели переговоры зашли в тупик.

Одной из причин сложившейся ситуации может быть нынешний уровень заработной платы Витао. По сведениям источника, он получает одну из самых низких зарплат среди футболистов чемпионата Бразилии.

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