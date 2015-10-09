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Испания
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"Реал" включился в борьбу с клубами АПЛ за 18-летнего таланта из Бразилии

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"Реал" включился в борьбу с клубами АПЛ за 18-летнего таланта из Бразилии ©instagram.com/vitor.fernandes04

Мадридский "Реал" проявляет интерес к 18-летнему бразильскому защитнику Витао, выступающему за "Атлетико Минейро".

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Мадридский "Реал" проявляет интерес к 18-летнему бразильскому защитнику Витао, выступающему за "Атлетико Минейро".

Помимо испанского гранда, за развитием молодого футболиста следят английские "Брайтон" и "Эвертон". При этом "чайки" намерены первыми перейти от интереса к конкретным действиям и подготовить официальное предложение. 

По информации Sport, "Брайтон" готов предложить за бразильца 14 миллионов евро уже в зимнее трансферное окно. Однако эта сумма не соответствует прописанной в контракте клаусуле для иностранных клубов, которая составляет 20 миллионов евро.


В "Атлетико Минейро" рассчитывали сохранить перспективного защитника и ранее пытались договориться с ним о продлении соглашения. Бразильцы предлагали футболисту улучшенные финансовые условия, а также планировали увеличить сумму отступных. Тем не менее в последние недели переговоры зашли в тупик.

Одной из причин сложившейся ситуации может быть нынешний уровень заработной платы Витао. По сведениям источника, он получает одну из самых низких зарплат среди футболистов чемпионата Бразилии.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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