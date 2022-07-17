"Реал" решил судьбу воспитанника "Барселоны"

Полузащитник мадридского "Реала" Такефуса Кубо близок к переходу в "Реал Сосьедад", сообщает Marca.

По информации источника, 21-летний японец подпишет с новой командой контракт до 2027 года. При этом "Реал" получит 50 процентов от суммы будущей перепродажи игрока. Также на протяжении пяти лет у мадридцев сохранится право обратного выкупа Кубо.

В прошедшем сезоне Кубо выступал за "Мальорку" на правах аренды. Полузащитник провел 30 матчей за испанский клуб во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Кубо является воспитанником "Барселоны". С 2011 по 2015 год Кубо играл в академии "сине-гранатовых", но был вынужден покинуть клуб и вернуться на родину после того, как ФИФА наказала клуб за нарушение правил при переходах несовершеннолетних игроков. Тогда каталонцам запретили совершать трансферы в следующие два окна.

В июне 2019 года Кубо перешел в "Реал", после чего выступал на правах аренды в "Мальорке" (дважды), "Хетафе" и "Вильярреале".

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