"Реал" расстанется с капитаном и статусным легионером

Оборонительная линия мадридского "Реала" может существенно измениться перед стартом сезона-2026/2027, сообщает The Athletic.

По данным источника, предстоящие месяцы могут стать последними в клубе для австрийского защитника Давида Алабы. Кроме того, в руководстве "сливочных" рассматривают возможность расставания с немцем Антонио Рюдигером и испанцем Даниэлем Карвахалем. Отмечается, что решения по продлению их контрактов будут напрямую зависеть от выступлений игроков в 2026 году и итоговой оценки со стороны клуба.

Также сообщается, что "Реал" может рассмотреть вариант ухода французского защитника Ферлана Менди, несмотря на то что его действующее соглашение рассчитано до 2028 года.

Что касается линии атаки, мадридский клуб готов рассмотреть продажу бразильского нападающего Родриго уже ближайшим летом за крупную сумму. В то же время возможный прогресс игрока и улучшение его формы могут скорректировать планы руководства.

