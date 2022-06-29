"Реал" принял решение по Азару

Мадридский "Реал" готов дать шанс нападающему команды Эдену Азару, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Marca.

По информации источника, это последний шанс для бельгийца. Чтобы заявить о себе, Азару придется быть готовым играть на любой позиции.

Азар перешел в "Реал" летом 2019 года. За это время он провел за мадридский клуб 66 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал 10 результативных передач.

Причем в "Реале" он получил 16 травм, из-за которых пропустил 72 матча. Контракт бельгийца с клубом действует до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что сам футболист планирует остаться в "Реале" и побороться за место в стартовом составе. В клубе не будут закрывать двери перед Азаром в случае возможного трансфера.