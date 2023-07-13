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"Реал" поймали на махинациях? УЕФА запустит проверку

"Реал" поймали на махинациях? УЕФА запустит проверку
©ФК "Реал" Мадрид

Мадридский "Реал" может оказаться в центре крупного скандала. Как стало известно The Telegraph, "королевский клуб" не объяснил в своей финансовой отчетности трату сотни миллионов евро, которые указал в графе "прочие расходы".

The Telegraph провел собственное журналистское расследование и выяснил, что в последнем отчете "Реала", опубликованном в октябре, около 135 миллиона евро отнесены к "прочим операционным расходам", и 122 миллиона евро из этой суммы вовсе остались без каких-либо уточнений.

В "Реале" отказались ответить на вопросы по этой теме. В том числе в клубе не стали комментировать предположение о том, что эти расходы – полностью или частично – представляют собой выплаты по сделкам с американскими финансовыми организациями, касающимся будущих доходов от маркетинга.

Утверждается, что первая из таких сделок, заключенная с частной инвестиционной группой Providence в финансовом году-2017/18, предусматривала получение "Реалом" денежных средств в обмен на передачу части доходов в будущем, и с тех пор такие аспекты сделки, как ее сроки и стоимость, были изменены в сторону увеличения.

В частности, в сезоне-2017/18 "Реал" запросил у компании средства для покрытия убытка в 216 миллионов евро, который возник в период с 2014 по 2017 годы. Клуб тогда не объяснил, как он будет возвращать Providence эту сумму. В испанских медиа писали, что "Реал" передаст компании часть от спонсорских доходов.

Предполагать, что сделка с Providence является незаконной, оснований нет, однако возникают вопросы о том, насколько она соответствует требованиям финансового фэйр-плей (ФФП).

Отмечается, что одно из преимуществ такой структуры сделки заключается в том, что подобные авансовые платежи не рассматриваются как займы в рамках ФФП и позволяют отражать более высокий уровень основных доходов, что важно при расчете потолка зарплат.

Однако возникают серьезные вопросы относительно того, следует ли разрешать клубам учитывать реализацию будущих доходов как доход от маркетинга, а не как задолженность. Испанские налоговые органы принимают такие платежи как сделку по финансированию, и это означает, что для целей налогообложения она рассматривается в контексте задолженности.

The Telegraph, проанализировав отчеты европейских команд уровня «Реала», приходит к выводу, что ни у одной из них нет таких крупных неопределенных платежей в категории прочих расходов. В Ла Лиге и УЕФА отказались давать пояснения на этот счет.

Также газета сообщает, что "Реал" уверяет своих членов в том, что находится в устойчивом финансовом положении, но при этом демонстрирует незначительную прибыль на протяжении последних лет. В то же время объем платежей в подкатегории прочих операционных расходов за пять лет вырос на 800 процентов, отмечает Sports.ru.

По информации издания, контролирующие органы уже связывались с руководством "Реала" по этому поводу.

Отмечается, что в таких финансовых операциях нет ничего противозаконного, однако они уже вызвали интерес у УЕФА. В организации изучат, как клуб учитывает эти деньги и может ли это являться нарушением финансового фэйр-плей.

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Метки:
Реал Мадрид УЕФА

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