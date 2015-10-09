"Реал" не продаст Винисиуса Жуниора дешевле 150 миллионов евро в ближайшие трансферные окна, передают Vesti.kz

Как сообщает источник со ссылкой на ведущего El Chiringuito Жозепа Педрероля, высокая цена обусловлена продлением контракта бразильца до лета 2032 года. Подписать форварда в январе 2027 года хочет "Арсенал".

Спад Винисиуса и конкуренция с Диоманде

Старт сезона 2026/27 вызвал споры вокруг позиции бразильца:

• Слабая статистика: 1 гол и 3 ассиста в 12 матчах, на форму также повлияли удаление и дисквалификация в Ла Лиге.

• Прорыв Яна Диоманде: яркая игра ивуарийца затмила Винисиуса - часть болельщиков и аналитиков требует перевести бразильца в запас и сделать ставку на Диоманде.

Условие "Арсенала" для сделки

Чтобы собрать 150 миллионов евро и освободить зарплатную ведомость под трансфер Винисиуса, "Арсеналу" нужно в ноябре-декабре 2026 года продать двух полузащитников сборной Испании - Микеля Мерино и Мартина Субименди. При этом Субименди интересуется сам "Реал".

Напомним, что Винисиус защищает цвета "Реала" с 2018 года, когда перешёл из "Фламенго" за 45 миллионов евро.

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