"Реал" потерял лидера из-за чемпионата мира

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа рискует пропустить старт нового сезона из-за травмы, полученной на чемпионате мира 2026 года.

По информации Defensa Central , у 34-летнего вратаря диагностировано повреждение левой прямой мышцы бедра. На восстановление бельгийцу может потребоваться от четырех до восьми недель, из-за чего он рискует пропустить первые официальные матчи "Королевского клуба".

Предполагается, что 16 августа "Реал" должен открыть сезон матчем первого тура чемпионата Испании против "Реала Сосьедад", однако встречу могут перенести из-за участия мадридцев в чемпионате мира.

Куртуа получил повреждение в четвертьфинальном матче мирового первенства против сборной Испании, который завершился победой бельгийцев со счетом 2:1. Вратарь был заменен на 71-й минуте встречи.

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