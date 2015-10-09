Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Сегодня 14:55
 

"Реал" потерял игрока сборной Бразилии

Нападающий мадридского "Реала" Родриго получил травму и не сможет помочь команде в ближайших встречах.

Как сообщает пресс-служба "Королевского клуба", у бразильского футболиста диагностирован тендиноз сухожилия правой ноги. По информации Marca, сроки восстановления составят около 10 дней.

Таким образом, Родриго точно пропустит матч чемпионата Испании против "Валенсии", который состоится 8 февраля, а также, вероятно, не примет участия во встрече с "Реалом Сосьедад" 14 февраля.


В текущем сезоне Родриго провёл 26 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач.

