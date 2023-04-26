"Реал" потерпел сенсационное поражение

Мадридский "Реал" сенсационно проиграл "Жироне" в 31-м туре Ла Лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла на выезде и завершилась поражением "сливочных" со счетом 2:4.
Покером в составе победителей отметился аргентинский форвард Валентин Кастельянос. У "Реала" забитые мячи на счету бразильца Винисиуса Жуниора и испанца Лукаса Васкеса.
BONA NIT, AFICIÓ! 😍 pic.twitter.com/aS8G4ryCKK— Girona FC (@GironaFC) April 25, 2023
Несмотря на такое неожиданное поражение, мадридский клуб продолжает занимать второе место в турнирной таблице. "Жирона", благодаря такому успеху, подскочила с 11-го места на восьмое. Лидирует в чемпионате "Барселона", опережающая "Реал" на 11 очков и имеющая игру в запасе.
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