Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа продлил контракт с клубом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на известного инсайдера Фабрицио Романо.

По информации источника, 34-летний голкипер останется в Мадриде до июня 2028 года.

Куртуа защищает ворота "сливочных" с 2018 года. За это время бельгиец провел более 300 матчей, а вместе с командой выиграл 14 трофеев.

Теперь стороны договорились о продолжении сотрудничества еще на один сезон по сравнению с прежним сроком контракта.

Трансферная стоимость вратаря по данным Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

🚨⚪️ Thibaut Courtois has signed his new contract at Real Madrid until June 2028. 🔐 After Arda Güler and Tchouaméni, another new deal set to be announced by Real Madrid. https://t.co/ZBXxxE60qB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2026

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