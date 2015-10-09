"Реал" перехватит Зидана у сборной Франции

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен вернуть Зинедина Зидана на пост главного тренера команды.

По информации RMadrid actu, руководство "сливочных" решительно настроено вновь доверить французскому специалисту управление командой. Отмечается, что в клубе рассчитывают убедить Зидана отказаться от возможного предварительного соглашения со сборной Франции.

План "Реала" заключается в том, чтобы видеть Зидана во главе команды в сезоне 2026 года.

Ранее сообщалось, что Зидан является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Франции и должен сменить Дидье Дешама, который покинет национальную команду после чемпионата мира 2026 года.

При этом положение нынешнего наставника мадридцев Хаби Алонсо остаётся неопределённым на фоне нестабильных результатов команды. Ряд авторитетных испанских СМИ ранее сообщал, что специалист может быть отправлен в отставку в ближайшее время.

Напомним, Зинедин Зидан, возглавляя "Реал", трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

