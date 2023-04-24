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Новости спорта Футбол Испания
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"Реал" оценил 20-летнего футболиста в миллиард евро

"Реал" оценил 20-летнего футболиста в миллиард евро
©ФК "Реал" Мадрид

"Реал" намерен сохранить в своем составе хавбека Эдуардо Камавингу, сообщают Vesti.kz. Мадридский клуб в ближайшие месяцы подготовит новый контракт для 20-летнего француза.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сам Камавинга также хочет остаться в клубе, несмотря на предложения от клубов АПЛ.

Ожидается, что "Реал" повысит зарплату Камавинге, а также может увеличить сумму отступных за него до миллиарда евро.

Камавинга перешел в мадридский клуб из "Ренна" за 31 миллион евро в августе 2021 года. В этом сезоне он провел 27 матчей в Ла Лиге, отметившись одной передачей. Нынешний контракт рассчитан до лета 2027 года.

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Метки:
Реал Мадрид

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