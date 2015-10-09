Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 08:40
 

"Реал" определился с трансферными целями на 2026 год

Мадридский "Реал" продолжает анализировать рынок центральных защитников, рассматривая варианты усиления состава к следующему летнему трансферному окну, сообщает ESPN.

По информации источника, руководство "сливочных" приняло решение отказаться от рассмотрения кандидатур Ибраимы Конате ("Ливерпуль"), Деотшанкюля Юпамекано ("Бавария") и Марка Гехи ("Кристал Пэлас"). Вместо этого мадридский клуб сосредоточил внимание на защитнике дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербеке, а также на игроке "Ренна" Жереми Жаке.

Параллельно "Реал" продолжает внимательно следить за прогрессом воспитанников собственной академии. В клубе оценивают развитие защитника "Кастильи" Хоана Мартинеса, а также Хакобо Рамона, выступающего за итальянский "Комо". В контракте последнего предусмотрена опция обратного выкупа, которую мадридцы могут активировать следующим летом ориентировочно за 8 млн евро.

