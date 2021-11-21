"Реал" одержал разгромную победу и вышел в лидеры чемпионата Испании

Мадридский "Реал" крупно обыграл на выезде "Гранаду" в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, проходивший в Гранаде, завершился со счетом 4:1 в пользу "Реала". Голами в составе гостей отметились Марко Асенсио (19-я минута), Начо (25), Виниус Жуниор (56) и Ферлан Менди (76). Единственный мяч хозяев забил Луис Суарес (34). На 67-й минуте матча за подножку красную карточку получил полузащитник "Гранады" Мончу, на 69-й минуте был удален также тренер команды Роберт Морено.

Последний раз "Гранада" обыгрывала "Реал" в матче чемпионата Испании 3 февраля 2013 года (1:0).

"Реал" поднялся на первое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. "Гранада" опустилась на 18-ю строчку, имея в активе 11 очков.