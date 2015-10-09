"Реал" нацелился на англичанина за 120 миллионов

Мадридский "Реал" присматривается к полузащитнику английского "Борнмута" Алексу Скотту, сообщают Vesti.kz.

Об интересе испанского гранда к 23-летнему футболисту сообщает TUTTOmercatoWEB.

По информации источника, "сливочные" рассматривают возможность приобретения англичанина, несмотря на высокие финансовые запросы его нынешнего клуба. "Борнмут" оценивает Скотта примерно в 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Контракт Скотта с английским клубом действует до конца июня 2028 года.

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