Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Вчера 12:10
 

"Реал" нацелился на англичанина за 120 миллионов

  Комментарии

Поделиться
"Реал" нацелился на англичанина за 120 миллионов ©Depositphotos.com/Musiu0

Мадридский "Реал" присматривается к полузащитнику английского "Борнмута" Алексу Скотту, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Мадридский "Реал" присматривается к полузащитнику английского "Борнмута" Алексу Скотту, сообщают Vesti.kz.

Об интересе испанского гранда к 23-летнему футболисту сообщает TUTTOmercatoWEB.

По информации источника, "сливочные" рассматривают возможность приобретения англичанина, несмотря на высокие финансовые запросы его нынешнего клуба. "Борнмут" оценивает Скотта примерно в 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Контракт Скотта с английским клубом действует до конца июня 2028 года.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Франции 2026/27   •   Франция, Гавр   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 23:00   •   не начат
Гавр
Гавр
(Гавр)
- : -
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
Кто победит в основное время?
Гавр
Ничья
ПСЖ
Проголосовало 230 человек

Реклама

Живи спортом!