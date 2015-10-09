Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 15:20
 

"Реал" нашел замену Винисиусу в "ПСЖ"

Мадридский "Реал" может рассмотреть вариант с приобретением полузащитника "Пари Сен-Жермен" Витиньи в случае продажи крайнего нападающего Винисиуса Жуниора в ближайшее летнее трансферное окно.

Мадридский "Реал" может рассмотреть вариант с приобретением полузащитника "Пари Сен-Жермен" Витиньи в случае продажи крайнего нападающего Винисиуса Жуниора в ближайшее летнее трансферное окно.

По информации Cadena SER, существует вероятность, что бразильский вингер не станет продлевать контракт со "сливочными", который истекает летом 2027 года. В такой ситуации руководство "Реала" может принять решение о продаже Винисиуса летом 2026 года, чтобы избежать риска его ухода на более выгодных для игрока условиях. При этом подчёркивается, что мадридцы не намерены рассматривать предложения ниже 100 млн евро.

Полученные средства могут быть направлены на усиление средней линии команды, в частности — на подписание Витиньи. Отмечается, что в контракте португальского полузащитника с ПСЖ прописан пункт об отступных в размере 100 млн евро, который "Реал" сможет активировать в случае согласия футболиста на переход в Мадрид.


В текущем сезоне Витинья является одним из ключевых игроков парижского клуба. Он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт пять забитых мячей и восемь результативных передач. Действующий контракт игрока с ПСЖ рассчитан до лета 2029 года.

