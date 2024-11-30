"Реал" нашел двух защитник для усиления. Один из них в клубе Роналду

Чемпион Европы в составе сборной Испании, центральный защитник саудовского "Аль-Насра" Эмерик Лапорт является трансферной целью "Реала".

По информации журналиста The Athletic Марио Картехана, главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти в зимнее трансферное окно хочет осуществить трансфер Лапорта.

По информации источника, "сливочные" изучают трансфер Лапорта по просьбе Анчелотти, однако считается, что его подписание является трудным в финансовом плане для испанского гранда.

Кроме того, в качестве альтернативы мадридский клуб изучает возвращение в клуб воспитанника клуба Рафу Марина, который испытывает нехватку игрового времени в "Наполи". Марин перебрался в итальянский клуб минувшим летом за 12 млн евро из "Реала". В текущем сезоне у Марина всего 1 матч в Кубке Италии и так и не дебютировал в Серии А.