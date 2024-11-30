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Испания
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"Реал" нашел двух защитник для усиления. Один из них в клубе Роналду

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"Реал" нашел двух защитник для усиления. Один из них в клубе Роналду ©alnassr.sa

Чемпион Европы в составе сборной Испании, центральный защитник саудовского "Аль-Насра" Эмерик Лапорт является трансферной целью "Реала". 

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Чемпион Европы в составе сборной Испании, центральный защитник саудовского "Аль-Насра" Эмерик Лапорт является трансферной целью "Реала". 

По информации журналиста The Athletic Марио Картехана, главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти в зимнее трансферное окно хочет осуществить трансфер Лапорта. 

По информации источника, "сливочные" изучают трансфер Лапорта по просьбе Анчелотти, однако считается, что его подписание является трудным в финансовом плане для испанского гранда.

 Кроме того, в качестве альтернативы мадридский клуб изучает возвращение в клуб воспитанника клуба Рафу Марина, который испытывает нехватку игрового времени в "Наполи". Марин перебрался в итальянский клуб минувшим летом за 12 млн евро из "Реала". В текущем сезоне у Марина всего 1 матч в Кубке Италии и так и не дебютировал в Серии А. 

 

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