"Реал" намерен подписать игрока сборной Германии в 2026 году

Мадридский "Реал" рассматривает возможность подписания опорного полузащитника "Штутгарта" Ангело Штиллера в 2026 году, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Минувшим летом 24-летний хавбек не планировал покидать немецкий клуб, хотя интерес к нему проявляли "сливочные". При этом сам игрок не исключает переход в другую команду в будущем.

Ранее к Штиллеру также присматривался "Манчестер Юнайтед", однако переговоры о трансфере так и не были начаты.

В прошлом сезоне полузащитник провёл 47 матчей за "Штутгарт" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 11 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.