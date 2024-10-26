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Испания
Вчера 09:50
 

"Реал" может подписать экс-защитника "Манчестер Сити"

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"Реал" может подписать экс-защитника "Манчестер Сити" ©facebook.com/alnassrfc

Мадридский "Реал" проявляет интерес к защитнику сборной Испании и саудовского "Аль-Насра" Эмерику Ляпорту. 

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Мадридский "Реал" проявляет интерес к защитнику сборной Испании и саудовского "Аль-Насра" Эмерику Ляпорту. 

По информации AS, руководство испанского клуба считает, что 30-летний футболист сможет усилить состав. Футболист имеет испанское гражданство, поэтому не займет в заявке команды место футболиста без паспорта Европейского союза. Также отмечается, что сам Ляпорт заинтересован в том, чтобы покинуть Саудовскую Аравию.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Ранее центрбек выступал за английский "Манчестер Сити" и испанский "Атлетик". 

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 20 млн евро. 

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