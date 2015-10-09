Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 10:16
 

"Реал" может купить нового вингера за 300 миллионов

  Комментарии

Поделиться
"Реал" может купить нового вингера за 300 миллионов ФК "Реал" Мадрид 2026/27. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Мюнхенская "Бавария" определила сумму, за которую готова отпустить французского вингера Майкла Олисе, привлекающего внимание мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Поделиться

Мюнхенская "Бавария" определила сумму, за которую готова отпустить французского вингера Майкла Олисе, привлекающего внимание мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

"Бавария" оценила Олисе в 200–300 миллионов евро

По информации Diario AS, руководство немецкого клуба рассчитывает получить за 24-летнего вингера от 200 до 300 миллионов евро. При этом действующее соглашение француза с мюнхенцами рассчитано до лета 2029 года.

"Бавария" продолжает переговоры с футболистом о продлении контракта на улучшенных финансовых условиях. Однако в клубе не исключают, что предстоящим летом сам Олисе может захотеть сменить команду и рассмотреть вариант с переходом в мадридский "Реал".

Майкл Олисе в составе Майкл Олисе Фото: Depositphotos/Musiu0

Статистика Олисе в нынешнем сезоне

Олисе выступает за "Баварию" с 2024 года после перехода из лондонского "Кристал Пэлас" за 53 миллиона евро.

В текущем сезоне француз провёл 15 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал семь результативных передач.

Винисиус нашёл новый клуб на следующий сезон

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 9 6 3 0 29-9 21
2 Боруссия-09 Д 9 6 3 0 16-7 21
3 Фрайбург 9 6 1 2 20-10 19
4 РБ Лейпциг 9 6 0 3 27-13 18
5 Байер 9 5 1 3 20-17 16
6 Вердер 9 4 3 2 17-15 15
7 Эльферсберг 9 4 1 4 17-18 13
8 Штутгарт-1893 9 4 0 5 15-15 12
9 Хоффенхайм 9 4 0 5 16-17 12
10 Айнтрахт Фр 9 3 3 3 15-20 12
11 Гамбург 9 4 0 5 10-20 12
12 Майнц-05 9 3 1 5 18-19 10
13 Падерборн-07 9 2 4 3 8-11 10
14 Аугсбург 9 2 3 4 20-20 9
15 Кельн 9 2 3 4 10-14 9
16 Унион 9 1 4 4 7-21 7
17 Шальке-04 9 1 3 5 5-11 6
18 Боруссия М 9 1 1 7 12-25 4

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига наций 2026/27   •   Уэльс   •   Групповой этап, мужчины
18 ноября 00:45   •   не начат
Уэльс
Уэльс
- : -
Португалия
Португалия
Кто победит в основное время?
Уэльс
Ничья
Португалия
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!