"Реал" готов отпустить игрока сборной Бразилии ради защитника из АПЛ

Ради подписания защитника "Борнмута" Дина Хейсена, "Реал" может отпустить в клуб АПЛ своего игрока на правах аренды.
По информации Cadena SER ради трансфера 19-летнего центрбека мадридцы готовы отдать "Борнмуту" в аренду Арду Гюлера или Эндрика.
20-летний Гюлер в этом сезоне забил три гола и сделал пять ассистов в 30 матчах за мадридскую команду.
На счету 18-летнего Эндрика шесть забитых мячей в 28 играх.
В нынешнем сезоне Хейсен принял участие в 27 встречах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.
Чемпионат Испании 2024/25 • Испания, Мадрид • Регулярный чемпионат, мужчины
30 марта 01:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Леганес
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