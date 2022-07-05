"Реал" бесплатно отдал футболиста. Его покупали за 65 миллионов евро

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович продолжит карьеру в итальянской "Фиорентине".

Стороны договорились о полноценном трансфере. По данным журналиста Фабрицио Романо, сербский форвард бесплатно перейдет в "Фиорентину" на постоянной основе.

Йович подпишет контракт до июня 2024 года с возможностью продления еще на два года. "Реал" же получит 50 процентов от суммы возможной перепродажи форварда.

Напомним, Йович перешел в "Реал" из "Айнтрахта" в июне 2019 года. Сумма сделки составила 65 миллионов евро.

24-летний форвард забил один гол в 19 матчах за мадридцев в прошедшем сезоне. За все время выступлений в "Реале" у него три забитых мяча в 51 матче. Из-за сложностей в адаптации к новой лиге форвард уже отправлялся в аренду – серб возвращался в стан "орлов" на вторую часть сезона-2020/21.

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