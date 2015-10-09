Испания
Сегодня 12:00
 

"Реал" и "Барселона" включились в борьбу за таланта из сборной Нидерландов

"Барселона" и "Реал Мадрид" проявляют интерес к 20-летнему полузащитнику "АЗ" и сборной Нидерландов Кесу Смиту. 

По данным Caught Offside, за молодым нидерландцем также внимательно следят "Ньюкасл Юнайтед", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ливерпуль". Отмечается, что "АЗ" оценивает своего игрока в сумму от 45 до 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Кес Смит провёл 42 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 4 гола и 8 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 25 миллионов евро.


 
 
 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

