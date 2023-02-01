Разборки между "Барселоной" и Ла Лигой продолжаются. Клуб не приобрел в январе ни одного игрока

В "Барселоне" продолжаются возмущения по поводу правил Ла Лиги, сообщает Cadena Ser. На этот раз в клубе недовольны предъявляемыми требованиями.

Виной всему стал регламент чемпионата, из-за которого каталонцы ограничены на трансферном рынке. А ведь они ставят высокие задачи не только в чемпионате Испании, но и в еврокубках, где нужно уметь конкурировать.

"Барса" имеет сложности с регистрацией новых футболистов и считает, что эти правила только усложняют жизнь командам.

Главный тренер команды Хави не раз заявлял о планируемом усилении команды в зимнее трансферное окно, но в январе не приобрел ни одного игрока.

Напомним, ранее конфликт между "Барселоной" и Ла Лигой привел к судебному разбирательству. Причиной стало то, что ему не разрешили увеличить зарплатную ведомость на 15 процентов из-за отказа голосовать за вступление фонда CVC Capital Partners для создания LaLiga Impulso. Подробности можно прочитать здесь.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы