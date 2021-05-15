Рауль стал фаворитом на замену Зидана в "Реале"

Бывший испанский футболист Рауль Гонсалес может возглавить мадридский "Реал", сообщает Marca.

По информации источника, Рауль является основным кандидатом на замену нынешнему главному тренеру мадридской команды Зинедину Зидану. Отмечается, что руководство "Реала" обсуждает и других претендентов на пост наставника, однако Рауль является фаворитом.

Рауль в 1994-2010 годах выступал за "Реал", откуда перешел в "Шальке", где играл два года. Сообщалось, что Рауль может возглавить франкфуртский "Айнтрахт".

Тренерскую карьеру Рауль начал в 2018 году, возглавив юношескую команду "Реала". С 2019 года испанец тренирует "Кастилью", сумев привести команду к победе в Юношеской лиге УЕФА в 2020 году.

Зидан возглавляет "Реал" с марта 2019 года. Под его руководством мадридский клуб стал чемпионом Испании в прошлом сезоне.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!