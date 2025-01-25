ПСЖ нацелен на звездного бразильца из "Реала"

ПСЖ может приобрести 24-летнего крайнего нападающего мадридского "Реала" Родриго Гоэса грядущим летом, если предоставится такая возможность.

По информации журналиста Абделла Бульма, французский гранд поборется за Родриго, если "Реал" будет открыт к переговорам.

Бразильский футболист выступает в составе "Королевского клуба" с лета 2019 года, когда он перешел из "Сантоса". За этот период он принял участие в 243 матчах во всех турнирах, в которых отметился 65 голами и 47 результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 100 млн евро.