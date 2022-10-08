Президент "Реала" отсудил у испанской газеты один евро

Президент "Реала" Флорентино Перес выиграл судебный процесс у испанской газеты El Confidencial, передает "Чемпионат".

Он обратился в суд с жалобой на издание за утечку аудиофайлов с его разговорами. При этом требовал отсудить у газеты лишь один евро. Перес решил показать, что для него это дело принципа, а не возможность получить некую сумму денег.

Напомним, "Реал" по итогам прошлого сезона стал чемпионом испанской Ла Лиги, а также победителем Лиги чемпионов, в начале этого сезона клуб завоевал Суперкубок УЕФА.

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