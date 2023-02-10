Президент Ла Лиги вынес запрет "Реалу" и "Барселоне". Известны причины

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас запретил "Реалу" и "Барселоне" участвовать в собраниях по ТВ-правам из-за Суперлиги, передает "Чемпионат" со ссылкой на испанские СМИ.

Ранее стал известен новый проект Суперлиги, который предусматривает отсутствие постоянных членов, формат из нескольких дивизионов с участием от 60 до 80 клубов, при этом каждая команда будет проводить минимум 14 матчей за сезон и продолжит играть в своей национальной лиге. Идею создания Суперлиги, как и прежде, лоббируют "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

По данным источника, Тебас принял это решение незадолго до новостей о новом формате Суперлиги. Он сделал это при поддержке других клубов и по рекомендации своего отдела комплаенса, консалтинговой компании KPMG, которая представила прогноз влияния Суперлиги Европы, и испанской юридической фирмы Uría Menéndez.

Согласно экспертизе KPMG, проект Суперлиги нанесет серьезный ущерб стоимости телевизионных прав клубов Ла Лиги, не участвующих в Суперлиге: обесценит стоимость ТВ-прав на десять процентов внутри Испании и на 25 процентов на международном уровне.

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