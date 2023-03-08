Президент "Барселоны" высказался об уходе Месси

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался об уходе нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба, сообщают Vesti.kz.

Напомним, "сине-гранатовые" не продлили контракт с аргентинцем в 2021 году. В итоге Месси на правах свободного агента перешел во французский "Пари Сен-Жермен".

"Я должен был принять это решение. Клуб – важнее всех игроков. Мне было грустно. Мне нужно было сделать выбор, и я выбрал этот клуб. В Париже мы встретились взглядами", – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне "Барселона" идет на первом месте Ла Лиги, набрав 62 очка и опережая на девять баллов мадридский "Реал".

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Напомним, Месси попал в систему "Барселоны" в 2000 году и выступал за клуб до перехода в ПСЖ. Срок его контракта с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

Ранее Месси получил награду Международной федерации футбола (ФИФА) как лучший футболист 2022 года. Аргентинец привел свою сборную к победе на чемпионате мира в Катаре и был признан лучшим игроком этого турнира.

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