Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 15:30
 

Появились новости о будущем Винисиуса в "Реале"

  Комментарии

Поделиться
Появились новости о будущем Винисиуса в "Реале" ©instagram.com/realmadrid

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в продлении контракта с нападающим Винисиусом Жуниором.

Поделиться

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в продлении контракта с нападающим Винисиусом Жуниором.

Об этом рассказал известный инсайдер Фабрицио Романо в своей программе на YouTube.

По словам журналиста, ранее у бразильского форварда возникали сложности во взаимоотношениях с Хаби Алонсо. Теперь, после смены главного тренера, руководство "Реала" рассчитывает на положительное решение по будущему игрока.

"Реал" надеется, что Винисиус скажет: "Окей, давайте подпишем контракт". Предложение остаётся на столе — оно и было на столе. Решение должен принять Винисиус, всё зависит от него. Посмотрим, какими будут его отношения с Арбелоа. Посмотрим, какой проект предложит Винисиусу "Реал", потому что помимо денег есть ещё и спортивный проект", — заявил Романо.

Действующее соглашение связывает 25-летнего Винисиуса Жуниора с мадридским клубом до конца сезона 2026/27.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Сан-Себастьян   •   Регулярный чемпионат, мужчины
19 января 01:00   •   не начат
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
(Сан-Себастьян)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Реал Сосьедад
Ничья
Барселона
Проголосовало 29 человек

Реклама

Живи спортом!