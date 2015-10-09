Появились новости о будущем Винисиуса в "Реале"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в продлении контракта с нападающим Винисиусом Жуниором.

Об этом рассказал известный инсайдер Фабрицио Романо в своей программе на YouTube.

По словам журналиста, ранее у бразильского форварда возникали сложности во взаимоотношениях с Хаби Алонсо. Теперь, после смены главного тренера, руководство "Реала" рассчитывает на положительное решение по будущему игрока.

"Реал" надеется, что Винисиус скажет: "Окей, давайте подпишем контракт". Предложение остаётся на столе — оно и было на столе. Решение должен принять Винисиус, всё зависит от него. Посмотрим, какими будут его отношения с Арбелоа. Посмотрим, какой проект предложит Винисиусу "Реал", потому что помимо денег есть ещё и спортивный проект", — заявил Романо.

Действующее соглашение связывает 25-летнего Винисиуса Жуниора с мадридским клубом до конца сезона 2026/27.

