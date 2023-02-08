Подпишут Холанда? "Реал" может воспользоваться наказанием "Манчестер Сити"

Мадридский "Реал" может заключить контракт с норвежским нападающим "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом, сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на Mundo Deportivo. Это произойдет если финансовые нарушения английского клуба подтвердятся.

В понедельник АПЛ выдвинула обвинения "Ман Сити" в многочисленных финансовых нарушениях, касающиеся информации о доходах и расходах клуба, а также вознаграждения главного тренера с сентября 2009‑го по 2018 год. СМИ сообщают, что команде может грозить снятие очков и исключение из чемпионата Англии.

По информации источника, "Реал" внимательно следит за ситуацией в Манчестере. Если команда подвергнется серьезным санкциям со стороны АПЛ, продолжение карьеры Холанда в клубе не гарантировано.

"Ман Сити" с 45 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Напомним, что летом 2022 года норвежец перешел в английский клуб из дортмундской "Боруссии". В 20 играх АПЛ Холанд забил 25 голов.