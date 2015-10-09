Перес придумал способ подписать вингера за 150 миллионов и выбрал звезд "Реала"

Мадридский "Реал" продолжает проявлять интерес к вингеру "Баварии" Майклу Олисе. Как сообщает Mundo Deportivo, президент "сливочных" Флорентино Перес готов задействовать все доступные ресурсы, чтобы убедить французского футболиста перебраться в Мадрид.

Перес привлечёт Мбаппе

По данным источника, в "Реале" рассчитывают на помощь игроков сборной Франции — Килиана Мбаппе и Орельена Тчуамени, которые поддерживают хорошие отношения с Олисе на уровне национальной команды.

Руководство мадридцев считает, что влияние партнеров по сборной может сыграть важную роль при принятии решения о будущем игрока.

Такой план уже сработал

Отмечается, что подобную стратегию "Реал" уже использовал ранее. Во время переговоров с Мбаппе значительное участие в процессе приняли Тчуамени, Эдуарду Камавинга и бывший форвард "Реала" Карим Бензема. В итоге французский нападающий присоединился к мадридскому гранду в 2024 году.

Теперь в "Реале" надеются, что связи внутри сборной Франции помогут склонить Олисе к переезду на "Сантьяго Бернабеу".

"Реал" готовит миллионы

Ранее сообщалось, что потенциальный переход французского вингера может стоить "Реалу" более 150 миллионов евро.

По информации Marca, "сливочные" могут заплатить за трансфер Олисе более 200 миллионов евро, но не более 220 миллионов.

Статистика Олисе

Майкл Олисе перешёл в "Баварию" из "Кристал Пэлас" в 2024 году за 53 миллиона евро. Его контракт с мюнхенским лкбуом рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 француз провёл за "Баварию" 52 матча, в которых забил 22 гола и отдал 31 результативную передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 150 миллионов евро.

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